Fidan: Gümrük Birliği Güncellemesi ve Vize Serbestisi Önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye-Fransa ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği süreci, Avrupa güvenliği ve bölgesel ile küresel gelişmeleri kapsamlı biçimde ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmede öne çıkan hedefler

Fidan, iki ülke ilişkilerine ve ortak gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, önlerinde somut hedefler olduğunu belirterek, "Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi. Diğeri de Vize Serbestisi Anlaşması’nın devreye girmesi" dedi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macronun iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği öneme dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde hem Sayın Macron hem Sayın Erdoğan, gerçekten Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için bizlere siyasi direktiflerini vermiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB diyaloğu ve ekonomik ilişkiler

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki tıkanıklıkları aşma yollarını ele aldıklarını söyleyen Fidan, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve siyasi iş birliğinin güçlendirilmesi için yoğun çalıştıklarını vurguladı: "Biz iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkileri nasıl daha iyi taşıyabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz."

Avrupa güvenliği ve NATO

Avrupa güvenliği çerçevesinde NATO içindeki iş birliğinin önemine değinen Fidan, "Avrupa Güvenliği kapsamında NATO’nun içerisinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir, bu konuyla ilgili gerçekten nitelikli görüş alışverişinde bulunduk" dedi. İki ülkenin NATO ve Avrupa güvenliği açısından oynadığı role dikkat çeken Fidan, "burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğini, bunun için de daha fazla bir araya gelmemiz gerektiğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel gündem

Fidan, görüşmede Suriye, Gazze, İran’daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konuların kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti: "Bu konular çok ciddi vaktimizi aldı." Ayrıca DEAŞ’la mücadelenin kesintisiz sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Fidan, Gönüllüler Koalisyonu’nun çalışmaları ve Türkiye’nin katkılarını aktardı.

Fransa’dan ortak vurgu ve iş birliği

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot, Türkiye ile sürekli yakın iletişim ve iş birliği içinde olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanlarının iletişiminin sürdüğünü ve kendi görüşmelerinin de devam ettiğini söyledi. Barrot, terörle mücadele, DEAŞ tehdidi ve Suriye’deki gelişmeler üzerinde durduklarını, Ukrayna desteği ve Türkiye’nin Gönüllüler Koalisyonu’na katılımını olumlu bulduklarını ifade etti.

Barrot ayrıca, "Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin garantörlerinden bir tanesi olduğunu" ve insani yardımın koridorlarla ulaştığından emin olunması gerektiğini belirtti. New York’taki beyanname kapsamında iki devletli çözüm için Türkiye ve Fransa’nın oynayacağı rollere dikkat çekti.

Bölgesel normalleşme ve uluslararası takvime ilişkin açıklamalar

Barrot, Kafkasya güneyinde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini desteklediklerini, sınırların yeniden açılmasının ve bölgesel etkinliğin artırılmasının önemine vurgu yaptı. NATO kapsamındaki iş birliğine değinen Barrot, Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı zirveye ilişkin katılım ve tatbikat iş birliğine dair mesajlar verdi.

Ayrıca Barrot, Fransa’nın G-7 başkanlığını, Türkiye’nin ise COP31 ev sahipliğini üstleneceğini hatırlatarak, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konularında ortak iletişimin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

İnsani yardım ve yeniden inşa

Barrot, Türkiye’nin 2023 Şubat ayında yaşadığı deprem sonrasında Fransa’nın hızlı insani yardım sağladığını, yeniden inşa çalışmalarındaki iki yıllık ilerlemeyi takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Fidan toplantıda ele alınan konuların çok geniş bir yelpazeye yayıldığını belirterek, "Burada belirtemediğim daha birçok konu var. Bu durum Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin konu setinin ne kadar geniş olduğunu da gösteriyor" dedi.

