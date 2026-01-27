Bodrum'da Fırtına Alarmı: Belediye Ekipleri Teyakkuza Geçti

Meteoroloji uyarıları sonrası Bodrum Belediyesi ekipleri taşkın riskli noktalarda devriye ve temizlik çalışması yürüttü; 15 devrilen ağaca müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:56
Bodrum'da fırtına ve yağış mesaisi: Ekipler alarma geçti

Bodrum Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda teyakkuza geçti. Kent genelinde fırtına ve yoğun yağışa karşı önlemler artırıldı.

Ekiplerin hazırlığı ve saha çalışmaları

Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri müdürlüklerine bağlı ekipler, geçmişte taşkın yaşanan bölgelerde devriyelerini sıklaştırdı. Dere yatakları ve yağmur suyu hatlarında tıkanma riskine karşı belirlenen noktalarda düzenli temizlik çalışmaları yürütüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Pazartesi sabahından Salı sabahına kadar meydana gelen 15 ağaç devrilmesi olayına anında müdahale ederek mahallelerde güvenliğin sağlanmasına katkı verdi.

Başkan Mandalinci'nin saha denetimi

Saha ziyaretlerini sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İslamhaneleri Mahallesinde şiddetli ve ani yağışlar sonrası oluşabilecek olumsuzlukları yerinde inceledi ve gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere talimat verdi.

Meteorolojik uyarıların devam ettiği Bodrumda belediye ekiplerinin fırtına ve yağmur mesaisi aralıksız sürüyor.

