Bandırma'da Kavşakta Kaza: Dur Levhasına Uymayan Sürücü 1 Kişiyi Yaraladı

Kaza Detayları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 17 Eylül Mahallesi Korozman Kavşağı'nda iki aracın karıştığı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü H.T. yönetimindeki 06 FPK 326 plakalı otomobil, AVM istikametinden İtfaiye yönüne seyir halindeyken kavşağa girişte kendi dur levhasına uymadı ve kavşağa girdi. Bu sırada Çanakkale istikametinden Bursa yönüne, Gönen Karayolu Caddesi yan yolda seyir halinde olan ve sürücülüğünü A.A.'nın yaptığı 10 ASP 987 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çarpışma sonucu diğer araçta yolcu olarak bulunan P.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

DUR LEVHASINA UYMADI, KAVŞAKTA KAZA: 1 YARALI