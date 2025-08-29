Bangkok'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Julide Kayıhan Ev Sahipliği Yaptı

Bangkok'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, başkent Bangkok'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe, Büyükelçi Julide Kayıhan'ın ev sahipliğinde çok sayıda diplomatik temsilci, iş insanı ve kamuoyu mensubu katıldı.

Katılımcılar

Resepsiyona; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte Tayland Dışişleri ve Savunma Bakanlığı temsilcileri, kordiplomatik mensupları, bazı büyükelçiler, iş insanları ve büyükelçilik mensupları katıldı.

Açıklamalar

Büyükelçi Julide Kayıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinlikte önemli isimleri ağırladıklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı önemli, gururlu ve mutlu bir gün. Büyükelçiliğimizin bu etkinliğinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum." ifadesini kullandı.

Kayıhan, ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren kalan maçlarının Bangkok'ta oynanacağına dikkati çekerek, "Çok heyecanlıyız. Pazartesi günü son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacağız. Büyükelçilikteki arkadaşlarımızla beraber maçlara gideceğiz. Millilerimiz, her zaman bizi gururlandırdılar. Eminim burada da şampiyon olacaklar. Maçları heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise ev sahipliği için Julide Kayıhan'a teşekkür ederek, "İnşallah 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladığımız gibi burada dünya şampiyonluğumuzu da kutlarız." dedi. Üstündağ, sözlerine şu değerlendirmeyle devam etti: "Geldiğimiz günden beri kazasız ve sakatlıksız bir süreç yaşıyoruz. Sıkı çalışıyoruz ve bu işin ciddiyetindeyiz. Takım gerçekten başarıyı istiyor. 2023'te ilkleri yaşamıştık. Neden 2025'te, Dünya Şampiyonası'nda da ilkleri yaşamayalım. Umarım mutlu sona ulaşırız."

Etkinlik, iki ülke arasındaki dostluk ve sporun birleştirici gücünü vurgulayan samimi bir atmosferde son buldu.