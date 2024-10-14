Bangladeş, Eski Başbakan Hasina'nın İadesi İçin Interpol'e Başvuracak

Bangladeş'ten Önemli Adım: Eski Başbakan Hasina'nın İadesi İçin Interpol'e Başvuru

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), geçtiğimiz günlerde gerçekleşen öğrenci protestolarında yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan'a giden Eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesi için uluslararası yardım arayışına girdi.

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, ICT'nin yeni başsavcısı Muhammed Tajul İslam, gazetecilere verdiği demeçte, "Gösteriler sırasında işkence gibi insanlığa karşı suç" işlemekle suçlananlar hakkında tutuklama emri ve seyahat yasağı talep edileceğini aktardı. İade Talebi İnceleniyor

Hindistan'a giden Hasina ile birlikte, protestolar sırasında yurt dışına kaçan diğer kişilerin iadesi için de Interpol'den destek talep edileceğini ifade eden Tajul, "Bangladeş, bağlantıları sayesinde Interpol'den kırmızı bülten çıkarmasını talep edebilir. Bu sayede pek çok kişiyi ülkeye geri getirebileceğiz." şeklinde konuştu.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'teki geçici hükümet, protestolar sırasında meydana gelen olaylarda 708 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Temmuz ortasında, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu kontenjanı tahsis edilmesi üzerine başlayan öğrenci eylemleri, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle son bulmuştu.

Ancak, yaşanan şiddet olaylarından Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı sorumlu tutulurken, protestocuların adalet çağrılarıyla tekrar sokaklara döküldüğü bildirildi. Başbakan Şeyh Hasina'nın, askeri helikopterle Hindistan'a gitmesi sırasında, göstericilerin resmi konuta baskın düzenlediği ifade ediliyor.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamış bulunuyor. Bangladeş'teki siyasi belirsizlik ve gerginlikler, uluslararası alanda ilgiyle takip ediliyor.