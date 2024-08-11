Bangladeş, Gazze'deki Okul Saldırısını Şiddetle Kınadı

Bangladeş'ten Şiddetli Kınama

Bangladeş, İsrail ordusunun Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırı sırasında en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş Hükümetinin Açıklaması

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş hükümeti, İsrail'in bu saldırısını uluslararası hukuk ve insan haklarının ciddi ihlali olarak nitelendirdi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki barış çabalarını göz ardı ettiği vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bangladeş, uluslararası topluma bu zulmün sorumlularının hesap vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Filistin'e insani yardım gönderilmesi için harekete geçmeleri gerektiği ifade edildi.

Filistin'e Destek

Bangladeş'in, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması konusundaki desteği de vurgulandı. Ayrıca, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğine olan destek de sürdürüleceği kaydedildi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda, sabah namazı sırasında en az 100 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.