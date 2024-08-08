Bangladeş Geçiş Hükümeti Başkanı Muhammed Yunus'tan Hızlı Gelişim Vurgusu

Bangladeş’in Yeni Geçiş Hükümeti

Bangladeş'te geçiş hükümetinin başına atanan Muhammed Yunus, ülkeye döndüğünde yaptığı konuşmada gelişim için kararlılık sözü verdi.

Yunus’un İlk Açıklamaları

Ülkenin Dhaka Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda karşılanan Yunus, "Bugün bizim için bir gurur günüdür. Bangladeş için yeni bir zafer günü doğuran devrim ileriye taşınmalı ve güçlendirilmeli." şeklinde konuştu.

Gençlere Şükran

Yunus, başarıya ulaşmasında gençlerin significant etkisine dikkat çekerek, "Onlar benim yanımda durdular, bu ülkeyi korudular ve onun yeniden doğuşunu sağladılar." ifadelerini kullandı.

Açıklanan Öncelikler

Yeni hükümetin önceliklerinden bahseden Yunus, kanun ve düzenin yeniden tesis edilmesinin şart olduğunu belirtti. "Bangladeş halkını bana güvenmeye ve inanmaya çağırıyorum," dedi.

Karşılamada Önemli İsimler

Yunus’u havalimanında, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Mahmud Han ve Deniz Kuvvetleri Komutanı M. Nazmul Hasan gibi önemli isimler karşıladı.

Geçiş Hükümetiyle İlgili Gelişmeler

Yunus'un başdanışman olduğu 15 üyeli geçiş hükümetinin yemin töreninin akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

Geçmiş Olaylar ve Protestolar

Bangladeş’te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocukları için ayrılmış kamuda kontenjanlar, temmuz ortasında kapsamlı protestolara yol açmıştı. Yüksek Mahkeme’nin bu kontenjanları düşürmesiyle gösterilerin son bulduğu bildirildi. Ancak şiddet olayları sırasında birçok kişi hayatını kaybetti.

Siyasi gerginlikler sonrasında, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan’a gitmek zorunda kaldı. Bu süreçte göstericiler, Başbakan’ın konutunu basarak protestolarını sürdürdü. Sonuç olarak, geçiş hükümetinin kurulmasına karar verildi ve Muhammed Yunus, bu hükümetin lideri oldu.