Bangladeş: Rohingya'ların Myanmar'a Geri Dönüşü 'Tek Barışçıl Çözüm'

Bangladeş Başdanışmanı Muhammed Yunus, Rohingya krizinin tek barışçıl çözümünün Arakanlıların Myanmar'a güvenli ve kalıcı dönüşü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 22:12
BM Genel Kurulu'nda net çağrı

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) ülkelerine geri dönmesinin krizin 'tek barışçıl çözümü' olduğunu vurguladı.

Dhaka Tribune gazetesinin aktardığına göre Yunus, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen 'Myanmar'daki Rohingyalar ve diğer azınlıkların insan hakları durumu' başlıklı toplantıda konuştu.

Yunus, krizin sonlandırılması için yapılan girişimlerin ve uluslararası finansmanın yetersiz olduğuna dikkat çekerek, 'Rohingya krizi Myanmar'da başladı, çözümü de orada bulunuyor.' ifadesini kullandı ve geri dönüşlerin sürdürülebilir barış için zorunlu olduğunu belirtti.

Başdanışman, Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönüşünün uluslararası korumanın sürdürülmesine kıyasla daha az kaynak gerektireceğini savundu ve bunun 'tek barışçıl çözüm' olduğuna dair çağrısını yineledi.

Yunus ayrıca, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için uluslararası topluma Myanmar'a baskı uygulanması çağrısında bulundu.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti 'etnik temizlik' ya da 'soykırım' olarak nitelendiriyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan dönüşlerin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

