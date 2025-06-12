Bangladeş Su Nilüferi Günü, Konya'da Coşkuyla Kutlandı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bangladeş Su Nilüferi Günü' etkinliğine katıldı. Etkinlik, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu ve Beyşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında, Büyükelçi Haq ve beraberindekiler, Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nde tekne turuna katılarak nilüfer bahçesini ziyaret etti. Haq, gezinin ardından yaptığı konuşmada, Beyşehir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Beyşehir'e geldiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Artık biz bir aile olduk." diyen Haq, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin her yıl tekrarlanmasını ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesini temenni etti.

Etkinlikte ayrıca mehteran ve halk oyunu gösterilerinin yanı sıra mini konser programı da düzenlendi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Bangladeş Su Nilüferi Günü" etkinliğine katıldı.