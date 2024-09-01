Bangladeş'te Doktorların İş Bırakma Eylemi Sağlık Sistemini Etkiledi

Bangladeş'te Doktorlardan İş Bırakma Eylemi

Bangladeş'te doktorların, meslektaşlarının uğradığı şiddet olayları sonrasında ülke genelinde başlattığı iş bırakma eylemleri, sağlık sisteminde ciddi aksamalara yol açtı.

Şiddet Olayları Sağlık Sistemini Olumsuz Etkiledi

Başkent Dakka'daki Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan bazı doktorlar, bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğramasının ardından eyleme katıldı.

Şiddet olayını protesto etmek amacıyla hastanenin acil servis hizmetleri dondurularak, doktorlar iş bırakma eylemi başlattı.

Dr. Abdul Ahad'dan Açıklama

Nöroşirürji uzmanı Dr. Abdul Ahad, sağlık çalışanları için süreli olarak iş bırakma eylemine girdiklerini açıkladı. Ahad, doktorlara yönelik saldırıda bulunanların derhal gözaltına alınmasını talep etti. Ayrıca, hastane binalarına izinsiz girişlerin engellenmesi ve doktorlarla ilgili şikayetlerin yasal süreçlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Geçici Hükümetten Güvence

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'in geçici hükümetinin sağlık danışmanı Nurjahan Begum, saldırganların 24 saat içinde yakalanacağına dair güvence verdi. Bu açıklamanın ardından doktorlar, iş bırakma eylemlerini ertelemeye karar verdi ve yarın akşam saat 20.00'e kadar eylemleri durduracaklarını bildirdi.

Bu süreç, sağlık alanında yaşanan güvenlik sorunlarını ve doktorların taleplerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.