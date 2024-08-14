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Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina Hakkında Yeni Cinayet Davaları

Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina, hükümet karşıtı protestolar sonrası iki cinayet davasında şüpheli. Hasina'nın durumu endişe verici.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:58
Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina Hakkında Yeni Cinayet Davaları

Eski Başbakan Hasina İki Yeni Cinayet Davasında Şüpheli

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoların ardından Hindistan'a kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, iki yeni cinayet davasında şüpheli olarak gösterildi. Dhaka Tribune'un haberine göre, Hasina, 2015 yılında başkent Dakka'nın Uttara bölgesinde avukatının kaybolması ve Kafrul bölgesinde öğrenci Faizul İslam Rajon'un öldürülmesiyle alakalı davalarda yer almakta.

Cinayet Davalarının Sayısı Üç Oldu

Bugün açılan iki davayla birlikte, Hasina'nın şüpheli sıfatıyla yer aldığı cinayet davası sayısı üçe çıkmış oldu. Hükümet karşıtı protestolar sırasında bir kişinin ölümü üzerine açılan davada da şüpheli olarak yer aldığı belirtiliyor.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi'nde Adalet Arayışı

Bangladeş'teki geçici hükümetin hukuk, adalet ve parlamento işleri danışmanı Asif Nazrul, protestolar sırasında yaşanan ölümlerle ilgili davaların Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ITC) tarafından görüleceğini açıkladı. Nazrul, pozisyonları ne olursa olsun tüm kişilerin adaletle yüzleşeceğini ifade etti.

ICT’nin Eleştirilen Rolü

Bangladeş'in 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı ile ilgili yargılamaları gerçekleştirmek üzere ICT'yi kurmuştu. Ancak, bazı uluslararası gözlemciler, bu mahkemelerin adil yargılama standartlarına uymadığını ve siyasal kararlar aldığını belirtiyor.

Protestoların Sebepleri ve Sonuçları

Bangladeş'te 1971'deki bağımsızlık savaşında görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararı sonrası, Temmuz ortasında öğrencilerin başında olduğu protestolar başladığı bildirildi. Yüksek Mahkeme'nin Temmuz sonunda kontenjan kotasının oranını düşürmesi ile bu protestolara son verileceği duyuruldu. Ancak yaşanan şiddet olayları ve ölümlerle ilgili olarak, bir kez daha adalet çağrıları yapıldı.

Hasina'nın Hindistan'a Kaçışı

Şiddet olaylarının artması üzerine Başbakan Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Bu esnada protestocular, Hasina'nın konutunu basmıştı. Bangladeş Ordusu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici bir hükümetin kurulduğunu duyurmuştu. Nobel ödüllü Muhammed Yunus ise 8 Ağustos'ta geçici hükümetin başkanı olarak göreve başlamıştır.

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