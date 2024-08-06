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Bangladeş’te Geçici Hükûmete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus Atandı

Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasının ardından Bangladesh'te geçici hükümetin başına Nobel ödüllü Muhammed Yunus getirildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:24
Bangladeş’te Geçici Hükûmete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus Atandı

Bangladeş Geçici Hükümetinin Yeni Lideri

Bangladeş'te Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, hükümet karşıtı protestoların ardından kurulan geçici hükümetin başına getirildi. Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından bu karar alındı.

Protestolar ve Yeni Yönetim

Öğrenci protestolarıyla sarsılan Bangladeş'te, Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, geçici hükümetin atanmasının ardından ülkenin geleceği merak konusu oldu. Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile Öğrenci Ayrımcılık Karşıtı Hareketi yöneticileri arasında yapılan bir toplantı sonucunda Muhammed Yunus'un geçici hükümete liderlik edeceği doğrulandı.

Öğrenci Protestolarının Sebepleri

Ülkede, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı üzerine protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, kontenjan kotası oranlarını azaltarak bu protestoları sonlandırsa da, şiddet olaylarının artmasıyla gösteriler yeniden alevlendi.

Yunus’un Göreve Davet Edilmesi

Öğrenci protestolarının koordinatörlerinden Nahid İslam, geçiş hükümetinin başında Yunus'un olmasını talep ettiklerini söylemişti. Yunus'un düşünce kuruluşu Yunus Centre İcra Direktörü Lamiya Morshed, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu kadar fedakârlık yapan öğrenciler benden destek isterken, bunu nasıl reddedebilirim?" dediğini aktardı.

Yunus’un Geçmişi

84 yaşındaki Muhammed Yunus, "Yoksulların bankacısı" olarak anılmakta ve 2006 yılında Grameen Bankası ile gerçekleştirdiği öncü çalışmaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü kazanmıştır. Ancak, Hasina hükümeti döneminde çeşitli siyasi çatışmalar ve yasal süreçler yaşadığı bilinmektedir. Eski ABD Başkanı Barack Obama gibi pek çok ünlü, Yunus’un yasal süreçlerinin askıya alınmasını talep etmiştir.

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