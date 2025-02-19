Bangladeş'te Karşıt Görüşlü Öğrenciler Arasında Çıkan Olaylarda 150 Yaralı

Bangladeş'in Khulna kentindeki üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kargaşada 150 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:30
Bangladeş'te Karşıt Görüşlü Öğrenciler Arasında Çıkan Olaylarda 150 Yaralı

Bangladeş'te Öğrenci Olayları: 150 Yaralı

Bangladeş'in güneybatısındaki Khulna kentinde bulunan bir üniversitede, karşıt görüşlü öğrenciler arasında patlak veren olaylarda 150 kişi yaralandı. Prothom Alo gazetesinin aktardığı habere göre, Khulna Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi'nde Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) bağlı öğrenci örgütü Bangladeş Jatiotabadi Chatradal ile eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid karşıtı gösterileriyle tanınan Ayrımcılık Karşıtı Öğrenci Hareketi (ADSM) üyeleri arasında şiddetli bir çatışma yaşandı.

Karşıt görüşlü öğrenci grupları, birbirlerine taş ve sopalarla saldırarak büyük bir kargaşaya neden oldular. Olayların ardından polis, 5 öğrenciyi gözaltına aldığını duyurdu.

Güvenlik önlemleri artırılarak, kampüs çevresine Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) ekipleri yerleştirildi.

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