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Bangladeş'te Ordunun Yetkileri Geçici Olarak Artırıldı

Bangladeş'te kamu düzeni için orduya iki ay boyunca yargı yetkisi verildi, şiddet olaylarına karşı önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:14
Bangladeş'te Ordunun Yetkileri Geçici Olarak Artırıldı

Bangladeş'te Kamu Düzeni İçin Ordunun Yetkileri Artırıldı

Bangladeş geçiş hükümeti, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ordunun yetkilerini geçici olarak artırma kararı aldı.

Askeri Müdahale ve Kamu Düzeni

Ülkede artan şiddet olayları ve toplanan kayıp ateşli silahların geri alınması çerçevesinde, orduya iki ay boyunca "yargı yetkisi" verildi. Bu karar, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın Hindistan'a kaçışının ardından alındı. Hükümet karşıtı protestolar nedeniyle, polis gücü tam olarak etkinliğini sürdüremedi.

Bangladeş Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hükûmet karşıtı gösteriler sırasında polis karakollarından 5,829 ateşli silah ve 606,742 mermi yağmalanmış durumda.

Ortak Güvenlik Güçleri Operasyonu

4 Eylül'de, ordu ve diğer güvenlik güçleri, kamu düzenini sağlamak amacıyla bir operasyon başlattı. Geçici hükümet, artan şiddet olaylarına karşı bir dizi önlem alarak, ordunun yetkilerini artırma kararı aldı.

Yeni oluşturulan yetkiler kapsamında, ordu içinde bazı subaylara "sulh hakimliği" yetkisi verilmiş olup, bu subaylar bölge sulh hakimine bağlı olarak çalışacaklar. Bu yetkiler, ihtiyaç duyulduğunda gözaltına alma ve tutuklama haklarını da içeriyor.

Protestolar ve Olayların Arka Planı

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev yapan kişilerin çocuklarına yönelik kontenjan ayrılması üzerine, temmuz ayında geniş çaplı protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme'nın kontenjanları azaltma kararı, protestoların bitmesine neden oldu. Fakat sonrasında, gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" talebiyle yeniden sokağa döküldüler.

Bangladeş'teki şiddet olayları sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı. Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk etmesi sırasında, protestocular bu konutu basma girişiminde bulundu. Nobel ödüllü ekonomist Muhammed Yunus, geçici hükümetin liderliğine getirildi.

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