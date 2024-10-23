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Bangladeş'te Protestolar: Cumhurbaşkanı Şahabuddin'in İstifası Talep Ediliyor

Bangladeş'te artan protestolar Cumhurbaşkanı Şahabuddin'in istifasını gündeme getiriyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:01
Bangladeş'te Protestolar: Cumhurbaşkanı Şahabuddin'in İstifası Talep Ediliyor

Bangladeş'te Protestolar Büyüyor

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifa ettiğine dair elinde kanıt bulunmadığını ifade ettikten sonra, çok sayıda protestocu sokaklara döküldü.

Gelişmelerin Ardındaki Sözler

Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Şahabuddin'in bir röportaj sırasında Hasina'nın istifa ettiğini gösteren herhangi bir belge sunamadığını belirtmesi, ülkede tartışmaları alevlendirdi.

Protestocular, Cumhurbaşkanlığı binası etrafında toplanarak Şahabuddin'in istifasını talep eden gösteriler düzenledi. Sosyal medyada da Cumhurbaşkanı'na yönelik benzer talepler hız kazandı.

Geçici Hükümetin Meşruluğu Tehlikede

Hasina'nın istifa mektubu, Muhammed Yunus başkanlığındaki geçici hükümetin meşruiyeti açısından kritik bir öneme sahip. Aksi takdirde, vülgar bir yönetim olarak anılma riski taşıyor.

Eleştirmenler, Hasina'nın kayıp istifa mektubunu kullanarak hükümetin meşruiyetini sorgulamaya başladı.

Taslima Nasreen'in Açıklamaları

Hindistan'da yaşayan Bangladeşli yazar Taslima Nasreen, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Hasina hâlâ hayatta ve başbakanlık görevinden istifa etmedi. Bu durumda Yunus hükümeti yasa dışıdır," dedi. Nasreen, Bangladeş'teki tüm yetkilerin yalan söylediğini iddia ederek, "Herkes birbirine çelişen açıklamalar yapıyor," ifadelerinde bulundu.

Resmi Tepkiler ve İddialar

Geçici hükümetin Hukuk, Adalet ve Parlamento İşleri Danışmanı Asif Nazrul, Şahabuddin'in geçmişte Hasina'nın istifasını duyurduğunu, ancak şu an kendisiyle çeliştiğini belirtti. Nazrul, Cumhurbaşkanı'nın ya o dönemde ya da şimdi yalan söylediğini ve yalancılık suçlamalarıyla karşılaşabileceğini vurguladı.

Geçmişte Neler Olmuştu?

Bangladeş'teki gösterilerin kökeni, 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görevli kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararına dayanıyor. Temmuz ortasında başlayan protestolar, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle sonlanmıştı. Ancak gösterilerde şiddet olayları baş göstermiş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Başbakan Şeyh Hasina, askeri helikopterle Hindistan'a giderken, protestocular resmi konutunu basmaya kalkışmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı. Ayrıca, Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, Hasina hakkında insanlığa karşı suçlar nedeniyle 17 Ekim'de tutuklama kararı çıkarmıştı.

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