Bangladeş'te Şeyh Hasina ve 10 Aile Üyesi Şubat 2026 Seçiminde Oy Kullanmaktan Mahrum

Seçim Komisyonu, Şeyh Hasina Vecid ve bazı aile üyelerinin ulusal kimliklerinin iptali nedeniyle Şubat 2026 seçiminde oy kullanamayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:34
Bangladeş'te Şeyh Hasina ve 10 Aile Üyesi Şubat 2026 Seçiminde Oy Kullanmaktan Mahrum

Seçim Komisyonu: Şeyh Hasina Vecid ve Ailesinden 10 Kişi Oy Kullanamayacak

Bangladeş Seçim Komisyonu, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve bazı aile üyelerinin gelecek seçimde oy kullanamayacağını açıkladı. Kararın gerekçesi olarak söz konusu kişilerin ulusal kimlik kartlarının iptal edilmesi gösterildi.

Dhaka Tribune'e konuşan Seçim Komisyonu yetkilisi Akhtar Ahmed, ülkede Şubat 2026'da yapılması planlanan seçimle ilgili bilgi verdi. Ahmed, yurt dışından da oy kullanılabileceğini, ancak bu kişilerin çevrim içi kayıt yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Ahmed ayrıca, nisanda kimlik kartları iptal edilen eski Başbakan Hasina ve ailesinden 10 kişinin gelecek seçimde oy kullanamayacağını bildirdi.

Arka plan

Bangladeş'te Temmuz 2024 ortasında, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararına karşı öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan oranlarını düşürmesiyle gösterilerin sona erdiği açıklanmıştı.

Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanması kararı alınmış; protestocular ise gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" talebiyle tekrar sokaklara çıkmıştı. Olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddetin tırmanmasıyla Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş; bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. Ardından Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı
3
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
4
Bakan Kurum, AK Parti'ye Katılan Gürzel ve Ayduğan'ı Kabul Etti
5
Costa'dan AB Komisyonunun İsrail'e Yaptırım Paketine Destek
6
AA Başkanı Serdar Karagöz TEKNOFEST'te 'Alan'ı Ziyaret Etti
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65'e Yükseldi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa