Bangladeş'te Şeyh Hasina ve 10 Aile Üyesi Şubat 2026 Seçiminde Oy Kullanmaktan Mahrum

Seçim Komisyonu: Şeyh Hasina Vecid ve Ailesinden 10 Kişi Oy Kullanamayacak

Bangladeş Seçim Komisyonu, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid ve bazı aile üyelerinin gelecek seçimde oy kullanamayacağını açıkladı. Kararın gerekçesi olarak söz konusu kişilerin ulusal kimlik kartlarının iptal edilmesi gösterildi.

Dhaka Tribune'e konuşan Seçim Komisyonu yetkilisi Akhtar Ahmed, ülkede Şubat 2026'da yapılması planlanan seçimle ilgili bilgi verdi. Ahmed, yurt dışından da oy kullanılabileceğini, ancak bu kişilerin çevrim içi kayıt yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Ahmed ayrıca, nisanda kimlik kartları iptal edilen eski Başbakan Hasina ve ailesinden 10 kişinin gelecek seçimde oy kullanamayacağını bildirdi.

Arka plan

Bangladeş'te Temmuz 2024 ortasında, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararına karşı öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan oranlarını düşürmesiyle gösterilerin sona erdiği açıklanmıştı.

Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanması kararı alınmış; protestocular ise gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" talebiyle tekrar sokaklara çıkmıştı. Olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddetin tırmanmasıyla Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş; bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. Ardından Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.