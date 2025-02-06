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Bangladeş'teki Protestocular, Eski Başbakan Hasina'nın Evini Yıktı

Bangladeş'te protestocular, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın evini buldozerlerle yıktı. Olay, protestoların tırmanmasının ardından gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:02
Bangladeş'teki Protestocular, Eski Başbakan Hasina'nın Evini Yıktı

Bangladeş'te Kaotik Protesto Gelişmeleri

Bangladeş'te, bir grup protestocu eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in Khulna kentindeki evini buldozerlerle yıkarak önemli bir eyleme imza attı. Ulusal basındaki haberlere göre, bu olay, Hasina ve partisi Avam Ligi karşıtı protestoların bir parçası olarak gerçekleşti.

Protestoların Nedeni

Protestocular, Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı bir konuşmada, Avami Ligi'nin ülke genelindeki desteğini artırmak için protestolar düzenleyeceklerini duyurmasının ardından, eski başbakanın evine doğru yürümeye başladı.

Tarihsel Bir Temel

Yıkılan ev, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın, ülkenin Pakistandan bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu yer olarak biliniyor. Protestocular, bu sembolik yapıyı buldozerlerle yıkarak dikkat çekti.

Hasina'nın Tepkisi

Olayın ardından Hasina, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bir binayı yıkabilirler ancak tarihi yıkamazlar." sözleriyle durumu değerlendirdi. Yıkılan ev, daha önce Hasina tarafından ülkenin bağımsızlığının sembolü olarak nitelendirilmiş ve müzeye dönüştürülmüştü.

Gösterilerin Arka Planı

Bangladeş'te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması yönündeki bir karar sonrasında Temmuz 2024’te protestolar patlak vermişti. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotasını azaltmasının ardından bu olaylara son verildiği duyurulmuştu. Ancak, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi gözaltına alındı.

Gelişmeler ve Gelecek

Şiddet olaylarının devam ettiği dönemde, dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitmişti. Bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı. Ayrıca, 15 Ağustos 2024'te Hasina'nın da aralarında bulunduğu 10 üst düzey yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soy_kırım ve insanlığa karşı suç" iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

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