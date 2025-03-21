Bangladeş’ten Arakanlı Müslümanlar İçin Küresel Eylem Çağrısı

Muhammed Yunus, Arakanlı Müslümanlar için ırksal adaletsizliğe karşı küresel eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:53
Bangladeş’ten Arakanlı Müslümanlar İçin Küresel Eylem Çağrısı

Bangladeş'ten Küresel Eylem Çağrısı

Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla hizmet veren Muhammed Yunus, Arakanlı Müslümanlar'ın (Rohingya) uzun süreli ırksal ayrımcılık ve devletsizliğin mağduru olduğunu vurgulayarak, bu konuda küresel bir eylem çağrısı yaptı.

United News of Bangladesh (UNB) haber ajansının aktardığına göre, Yunus, Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Bangladeş'in 2017 yılından beri zorla yerinden edilen 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yunus, Arakanlı Müslümanların memleketlerine dönmelerinin, bu krizin çözümü için “tek sürdürülebilir yol” olduğunu ifade ederek, "Bu kişilerin anavatanlarına bir an önce geri dönmelerini sağlamak için küresel toplumun aktif bir şekilde devreye girmesi gerekiyor," dedi.

Bangladeş’in Kararlılığı

Bunun yanı sıra, Yunus, Bangladeş'in ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve her türlü hoşgörüsüzlükle mücadele konusundaki kararlılığını dile getirerek, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'ye (ICERD) taraf olan ülkesinin ayrımcılığı yönetim ve toplumun temel ilkesi olarak benimsediğini bildirdi.

Arakan’daki Etnik Temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012 yılında meydana gelen çatışmalar, Budistler ile Müslümanlar arasında derin bir bölünmeye yol açmıştı. Olaylarda binlerce Müslüman hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

25 Ağustos 2017'de meydana gelen eş zamanlı saldırılar sonrası, Myanmar ordusunun ve Budist milliyetçilerin kitlesel şiddet eylemleri başlattığı ve bu süreçte kurban sayısının arttığı bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, bu tarihten sonra Arakan'daki baskılardan kaçarak Bangladeş'e gelenlerin sayısı 900 bini aşmıştır.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleri ile yüzlerce köyün yok edildiğini belgelerken, BM ve diğer uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik yaşanan şiddeti “etnik temizlik” ve hatta “soykırım” olarak nitelendirmektedir.

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