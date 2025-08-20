DOLAR
Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Ağustos kampanyasında QNB Finansbank yeni müşterilere toplam 85.000 TL'ye kadar %0 faizli finansman sunuyor; Akbank ise %2,09 faizli ihtiyaç kredisi fırsatı veriyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:49
Bankalar Arasında Ağustos Kampanyası: QNB ve Akbank Yarışı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Ağustos ayı kampanya duyuruları hız kesmeden devam ediyor. İki büyük özel banka, yeni müşteri kazanımı yarışında iddialı teklifler sundu.

QNB Finansbank'tan faizsiz nakit dopingi

QNB Finansbank, Hoş Geldin kampanyasıyla ilk kez banka müşterisi olacaklara mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme ile başvuru imkanına bağlı olarak iki ayrı faizsiz finansman seçeneği sunuyor. Kampanya kapsamında yeni müşteriler 3 ay vade ile sınırlı olmak üzere 60.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini %0 faiz ile kullanabiliyor.

Ayrıca, bankadan ilk kez QNB Kredi Kartı veya QNB Xtra Kredi Kartı başvurusunda bulunan ve başvurusu onaylanan müşteriler, ek olarak 25.000 TL'ye kadar Taksitli Nakit Avans'ı yine 3 ay vade ve %0 faiz ile kullanma hakkı elde ediyor. Böylece yeni bir müşteri hem kredi hem de taksitli nakit avans ile toplamda 85.000 TL faizsiz finansmana erişebiliyor.

QNB Finansbank kampanyasından yararlanmak için QNB Mobil uygulamasını indirip, Görüntülü Görüşme ile Müşteri Ol adımını tamamlamak gerekiyor.

Akbank'tan yeni müşterilere özel düşük faizli kredi

Akbank ise rekabete farklı bir hamleyle yanıt veriyor. 8 Ağustos 2025 tarihinde başlayan ve 25 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecek kampanyada, mobil uygulama üzerinden uzaktan müşteri olma sürecini ilk kez tamamlayan bireylere özel kredi fırsatı sunuluyor.

Yeni Akbanklılar, müşteri oldukları tarihten itibaren 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden yapacakları işsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi başvurularında %2,09 özel faiz oranından faydalanabilecek.

Akbank kampanyasına katılmak için Akbank Mobil uygulamasını indirip Akbanklı olmak istiyorum butonu üzerinden uzaktan müşteri edinimi sürecini tamamlamak yeterli.

Özetle: QNB Finansbank yeni müşterilerine toplam 85.000 TL'ye kadar %0 faizli finansman imkânı sunarken, Akbank yeni müşterilere kısa süreli başvurularda %2,09 faizli ihtiyaç kredisi sağlıyor.

