Banksy'den Yüksek Mahkeme Duvarına 'Hakim Tokmakla Vuruyor' Çizimi

Banksy, Londra Yüksek Mahkemesi duvarına eylemciye tokmakla vuran hakim çizdi; mahkeme duvarı metal plakalarla kapatıldı, eleştirmenler eseri Palestine Action gözaltılarına bağladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:54
Banksy'den Yüksek Mahkeme Duvarına 'Hakim Tokmakla Vuruyor' Çizimi

Banksy, Yüksek Mahkeme Duvarına "Eylemciye Tokmakla Vuran Hakim" Çizdi

Ünlü sokak sanatçısı yeni çalışmasını Instagram'da paylaştı

Gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra'daki Yüksek Mahkemenin duvarına çizdiği yeni eseriyle yeniden gündeme geldi.

Sanatçının Instagram hesabından paylaştığı duvar resminde, bir hakim yerde yatan ve elinde boş pankart tutan bir eylemciye hakim tokmağıyla vurur şekilde betimlendi. Çalışmada genel olarak siyah ve beyaz boya kullanılırken, eylemcinin pankartına sıçrayan kan için kırmızı renk tercih edildi.

Resmin fark edilmesinin ardından mahkeme güvenliği, eserin bulunduğu bölümü metal plakalarla kapattı.

İngiliz medyasına konuşan eleştirmenler, eseri Banksy'nin hafta sonu Filistin destekçisi Palestine Action grubunun yasaklanmasını protesto eden ve 890 kişinin gözaltına alınmasına tepki olarak yaptığı şeklinde yorumladı.

Sanatçının daha önceki işleri de siyasi mesajlar içeriyordu; Banksy, 2023'te "Dur" yazan bir trafik tabelasına üç dron çizmişti ve bu çalışma eleştirmenler tarafından Gazze'de ateşkes çağrısı olarak yorumlanmıştı.

