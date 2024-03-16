Banu Parlak Güzellik Merkezi saldırısının soruşturması bitti! Polat Ailesi için istenen ceza belli oldu!

Kara para aklamadan vergi kaçırmaya kadar pek çok suçlama ile tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak Güzellik Merkezi’ne yapılan saldırıdan dolayı suçlanıyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma bugün sonuçlandı. Polat ailesi hakkında “Mala zarar verme”, “Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” gibi suçlardan ötürü 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.





Daltonlar Çetesi ile İşbirliği

Bahçeşehir’de bulunan Banu Parlak Güzellik Merkezi’nin 1 Ekim gecesi kurşunlanmasının ardından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılı tarafından hazırlanmış olan iddianamede, Dilan Polat ile ilgili dikkat çeken bir video da yer aldı. Videoda Dilan Polat’ın Banu Parlak’ı tehdit etmiş olduğu anlar yer alıyor. Öte yandan iddianamede Polat Çifti’nin, güzellik merkezine saldırı düzenlemesi için “Daltonlar Çetesi” olarak bilinen örgütün başı olan Beratcan ve Batın Can Gökdemir ile irtibata geçmesi ve saldırıyı planlaması da bulunuyor.

“Beni Öldürmek İstediler”

Yaşan olay üzerine şikayette bulunan Banu Parlak, dilekçesinde Polat çiftinin eski arkadaşları olduğunu ve rekabet nedeniyle aralarında bir husumet yaşandığını ifade etti. Çiftin kendisini öldürmeyi planladıklarını da dilekçede belirten Parlak, iş yerine yapılmış olan saldırı sonrasında can güvenliğinden endişe ettiğini vurguladı.