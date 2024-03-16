Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

Banu Parlak Güzellik Merkezi saldırısının soruşturması bitti! Polat Ailesi için istenen ceza belli oldu!

Sosyal medya fenomeni olan Banu Parlak’ın sahibi olduğu güzellik merkezinin kurşunlanması ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat’ın da aralarında yer aldığı sanıklar için 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 13:59
Banu Parlak Güzellik Merkezi saldırısının soruşturması bitti! Polat Ailesi için istenen ceza belli oldu!

Kara para aklamadan vergi kaçırmaya kadar pek çok suçlama ile tutuklanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak Güzellik Merkezi’ne yapılan saldırıdan dolayı suçlanıyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma bugün sonuçlandı. Polat ailesi hakkında “Mala zarar verme”, “Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” gibi suçlardan ötürü 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

polat çifti

Daltonlar Çetesi ile İşbirliği

Bahçeşehir’de bulunan Banu Parlak Güzellik Merkezi’nin 1 Ekim gecesi kurşunlanmasının ardından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılı tarafından hazırlanmış olan iddianamede, Dilan Polat ile ilgili dikkat çeken bir video da yer aldı. Videoda Dilan Polat’ın Banu Parlak’ı tehdit etmiş olduğu anlar yer alıyor. Öte yandan iddianamede Polat Çifti’nin, güzellik merkezine saldırı düzenlemesi için “Daltonlar Çetesi” olarak bilinen örgütün başı olan Beratcan ve Batın Can Gökdemir ile irtibata geçmesi ve saldırıyı planlaması da bulunuyor.

“Beni Öldürmek İstediler”

Yaşan olay üzerine şikayette bulunan Banu Parlak, dilekçesinde Polat çiftinin eski arkadaşları olduğunu ve rekabet nedeniyle aralarında bir husumet yaşandığını ifade etti. Çiftin kendisini öldürmeyi planladıklarını da dilekçede belirten Parlak, iş yerine yapılmış olan saldırı sonrasında can güvenliğinden endişe ettiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Dolar ve altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isim tarih vererek uyardı

Dolar ve altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isim tarih vererek uyardı

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
O illere kar, yağmur, fırtına üçlüsü geliyor! Tarih verildi: Sakın evden dışarı çıkmayın
2
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
3
Marmara Denizi’nde büyük tehlike! Sıcaklık seviyesi yükseldi
4
Banu Parlak Güzellik Merkezi saldırısının soruşturması bitti! Polat Ailesi için istenen ceza belli oldu!
5
Özgür Özel’den Çarpıcı “Para Sayma” Açıklaması! "Satmaya çalıştılar"
6
Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı: Çığ ve toz taşınımı tehlikesi var!
7
Murat Kurum son anketlere göre oy farkını açıkladı!

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Dolar ve altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isim tarih vererek uyardı

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Seyahat edecekler dikkat! 3 günlük bomba uçak bileti indirimi duyuruldu!

Faiz ödemek istemeyene büyük kıyak! Bu bankalar şartsız şurtsuz faizsiz kredi dağıtıyor

Aracına yakıt alacaklar aman dikkat! O tarihe kadar başvuranlar bedava yakıt parası alıyor!