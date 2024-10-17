Baptist Hastanesi Katliamı: Bir Yıl Sonra Ağır İthamlar

Mahmud Basal'dan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in bir yıl önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde gerçekleştirdiği katliam hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basal, bu saldırıda yaklaşık 500 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Katliamın Yıl Dönümünde Değerlendirme

17 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve can kaybı ile sonuçlanan bu saldırının yıl dönümü dolayısıyla bir yazılı açıklama yapan Basal, "Baptist Hastanesi katliamı, bu büyüklükteki ilk katliamdı ancak son olmadı." ifadelerini kullandı.

Saldırının Detayları

Basal, İsrail savaş uçaklarının, o gün uluslararası insancıl hukuka göre güvenli bölge sayılan hastanenin avlusundaki sığınmacılara yönelik hava saldırısı düzenlediğini vurguladı. "İsrail hala Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye ve sistematik bir şekilde insanları katletmeye devam ediyor. Sivil savunma ekiplerinin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki faaliyetlerine de engel oluyor." şeklinde konuştu.

Bir Yıl Önce Yaşananlar

El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik düzenlenen saldırıda birçok sivilin hayatını kaybetmesi, 7 Ekim sonrası İsrail’in Gazze'deki ilk büyük katliamı olarak hafızalara kazındı. Bu saldırıda yaşamını yitiren yüzlerce Filistinlinin acısı hala tazeliğini koruyor.