Baraka Blue İstanbul'da: SufiCorner'da Şiir Dinletisi

ABD'li şair, müzisyen ve eğitimci Baraka Blue, SufiCorner İstanbul'da düzenlenen şiir dinletisi etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

Etkinlik ve konuşma

Blue etkinlikte "What You Seek is Seeking You: The Journey to Remember What We Always Knew" (Aradığın Seni Arıyor: Her Zaman Bildiğimizi Hatırlama Yolculuğu) başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında ilham kaynakları olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi ve mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'den söz etti ve sanat yolculuğunu paylaştı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında yaratıcı ve müzikal ortamıyla bilinen Jimi Hendrix, Kurt Cobain ve Quincy Jones'un memleketi Washington Seattle'da müzik yapmaya başladığını belirtti. İlerleyen süreçte şiir okumaya ve yazmaya başladığını, 20 yılını Sufi şiirini incelemeye adadığını ve bu şiirleri "kıyısız bir okyanus" olarak tanımladığını söyledi.

Sufi şiirine bakışı

Blue, dünyanın dört bir yanından şairlerin eserlerini okuduğunu ifade ederek, "Ama Sufi şairlerinde, özellikle Farsçada şimdiye kadar duyduğum en zarif ve en güzel kelimeleri buldum" dedi. Sadece kelimeler değil, metaforlar, benzetmeler, anlamlar ve deneyimlerle ilgili olduğunu vurguladı ve Sufi şiirinin insanın en derin deneyimlerine ulaşma kapasitesini öne çıkardı.

Mevlana'nın "Aradığın şey de seni arıyor" sözüne atıf yapan Blue, "Allah şöyle diyor, 'Ben kulumun bakış açısındayım.' Mesele şu ki, yaratıcı olan Allah, biz aramadan önce bile bizi aradı" şeklinde konuştu. Blue, Mevlana'nın görüşüne gönderme yaparak, "Eğer daha büyük bir şey ararsak, Mevlana herkesin sevdiğine göre olduğunu söyler. Bu yüzden sevdiğiniz şey ne kadar büyükse, o kadar büyüksünüz" dedi.

Konya gezisi ve SufiCorner deneyimi

Blue, Mevlana'nın öğretilerini incelemek üzere dünyanın farklı ülkelerinden 40 kişiyle birlikte Konya'ya yaptığı bir haftalık geziden yeni geldiğini belirtti. İstanbul'a ilk kez 20 yıl önce geldiğini ve o tarihten beri sık sık geri döndüğünü söyledi: "Burada insanları seviyorum, yerleri, tarihi ve özellikle sufizmi, ilimi, edebiyatı, şiir tarihini seviyorum. Burası çok özel bir yer ve burada olduğum için çok mutluyum."

Blue, ayrıca ABD'de, New Jersey'de bulunan ilk SufiCorner'da iki kez performans sergileme şansına sahip olduğunu ve İstanbul'da bir SufiCorner açılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. SufiCorner'ı, "İslami maneviyat, edebiyat, müzik, hat sanatı ve tüm sanatları sergileyen bir yer" olarak tanımladı.

Baraka Blue hakkında

ABD'nin Washington eyaletinde Seattle'da yaşayan şair, müzisyen, yazar ve eğitimci Baraka Blue, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinden ilham alarak Fas, Türkiye, Yemen ve Mısır'da Sufi hocalarla çalışmalar yürüttü. Blue, Harvard, Princeton ve Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu'nun (The School of Oriental and African Studies) yanı sıra dünyanın dört bir yanında sahne aldı ve dersler verdi.

Üniversiteler, kültür ve dini merkezler ile çeşitli kuruluşlar için yaratıcı yazarlık atölyeleri düzenleyen Blue, halen Rumi Maneviyat ve Sanat Merkezi'nin ( The Rumi Center for Spirituality and the Arts) kurucusu olarak dünya çapında kitaplar, albümler, çevrim içi dersler ve performanslar gerçekleştiriyor.

