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Barcelona Üniversitesi, X Kullanımını 'Nefreti Teşvik' Nedeniyle Sonlandırdı

Barcelona Üniversitesi, 'nefreti teşvik ve dezenformasyon' gerekçesiyle sosyal medya platformu X'i kullanmayı bırakma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:57
Barcelona Üniversitesi, X Kullanımını 'Nefreti Teşvik' Nedeniyle Sonlandırdı

Barcelona Üniversitesi'nden Sert Tepki

İspanya'nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Barcelona Üniversitesi (UB), sosyal medya platformu X'i "nefreti teşvik ve dezenformasyon yarattığı" sebebiyle kullanımını sonlandırdığını duyurdu.

Açıklamalarda Bulunan Üniversite Yetkilileri

Yapılan resmi yazılı açıklamada, "UB, haklar ve özgürlükler, saygı, diyalog ve sosyal ve bilimsel sorumluluk" konularında kesin çizgileri olduğunun altı çizildi. Üniversite, bu sebeplerle X platformundaki tüm kurumsal ve kişisel hesapların kapatıldığını bildirdi.

Yeni Bir Medya Ortamı Arayışı

Barcelona Üniversitesi: "Azınlıklara ayrımcılığın yapılmadığı, antidemokratik söylemlerin alevlenmediği alanlar" aranmalı ifadesiyle, sosyal medya kullanımında daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Önceki Durumlar ve Gelişmeler

Barcelona Üniversitesi'nin bu kararı, geçtiğimiz günlerde The Guardian ve La Vanguardia gazetelerinin X'te paylaşımlarını sonlandırdığını duyurması sonrasında alındı. Üniversite, bu gazetelerin "risksiz olmayan kararlı bir adım atarak liderlik" ettiğini belirtti.

Medya Platformunun Sorunları

The Guardian, X hesabını terk etme sebeplerini şu şekilde ifade etti: "ABD başkanlık seçim kampanyası, X'in toksik bir medya platformu olduğunu ve Elon Musk'ın platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabildiğini yeniden vurguladı."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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