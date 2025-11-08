Barış Özbilen: Güney'e Doğalgaz, Devlet Hastanesi ve 94 Sosyal Konut Müjdesi

AK Parti Güney İlçe Başkanı Barış Özbilen, partinin son 10 yılda ilçenin çehresini değiştirdiğini, ancak yeni yönetimin bu hizmetleri sürdüremediğini belirterek Güneylilere peş peşe müjdeler verdi.

AK Parti dönemi ve eleştiriler

Özbilen, AK Parti iktidarının ilçede altyapı, toplu konut, sosyal tesisler, kapalı yüzme havuzu ve spor salonları ile "10 yılda Güney'de destan yazdığını" vurguladı. 2024 yerel seçimleri sonrası yetkinin CHP'ye geçtiğini, ancak "yaklaşık 20 aylık geçen süreye rağmen AK Parti döneminde getirilen hizmetlerin devamı CHP tarafından sunulamadı" dedi.

Özbilen sözlerine şöyle devam etti: "Güneylilerin yıllardır beklediği devlet hastanesi, doğalgaz, sosyal konut ve gençlik merkezini ilçemize kazandıracağız".

Müjdeleri peş peşe sıraladı

Başkan Özbilen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesine atıfta bulunarak, "inşallah 2027 yılında ilçemize doğalgaz gelecek" ifadesini kullandı ve bunun ilçenin en büyük eksiği olduğunu belirtti. Önemli projeler arasında 2027'de doğalgaz, 10 yataklı, tam teşekküllü devlet hastanesi ve 94 adet sosyal konut yer alıyor.

Hastane için milletvekilleri, il başkanımız ve Nihat Bakanımızın desteğiyle önemli mesafe kat ettiklerini; Sağlık Bakanımızdan da ilçe hastanesinin sözünü aldıklarını aktaran Özbilen, birkaç işlemin tamamlanmasının ardından yatırım programına alınacağını söyledi.

Özbilen ayrıca ilçede eksikliği hissedilen Gençlik Merkezi için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve "Güney için ne yapsak azdır" dedi.

Güney'e değer katmak için çalışıyoruz

Özbilen, Güney'in ana geçim kaynağının çiftçilik olduğunu ve halkın %90-95'inin tarımla uğraştığını söyledi. Üretim kalemlerinin üzüm ve kekik olduğunu, "bu sene kekik baya güzel para etti ama üzümde... 2 yıldır fiyatlar stabil gidiyor, artış yok" dedi. Çözüm olarak kooperatifleşme veya Ziraat Odası öncülüğünde birleşme önerdi ve AK Parti İlçe Başkanı olarak her türlü desteği vereceğini açıkladı.

Hedefler: 2028 ve 2029

Teşkilatta son bir yılda canlılık olduğunu, üye sayısında artış sağlandığını belirten Özbilen, "Hedefimiz önce 2028 Genel Seçimlerinde Güney'de Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak birinci parti olmak ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak. Daha sonrasında ise 2029 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak bayrağımızı belediyeye dikerek, AK belediyeciliği getirmek" dedi.

