Barış Özbilen: Güney'e Doğalgaz, Devlet Hastanesi ve 94 Sosyal Konut Müjdesi

AK Parti Güney İlçe Başkanı Barış Özbilen, doğalgazın 2027'de geleceğini, 10 yataklı devlet hastanesi, 94 sosyal konut ve gençlik merkezi sözü verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:51
Barış Özbilen: Güney'e Doğalgaz, Devlet Hastanesi ve 94 Sosyal Konut Müjdesi

Barış Özbilen: Güney'e Doğalgaz, Devlet Hastanesi ve 94 Sosyal Konut Müjdesi

AK Parti Güney İlçe Başkanı Barış Özbilen, partinin son 10 yılda ilçenin çehresini değiştirdiğini, ancak yeni yönetimin bu hizmetleri sürdüremediğini belirterek Güneylilere peş peşe müjdeler verdi.

AK Parti dönemi ve eleştiriler

Özbilen, AK Parti iktidarının ilçede altyapı, toplu konut, sosyal tesisler, kapalı yüzme havuzu ve spor salonları ile "10 yılda Güney'de destan yazdığını" vurguladı. 2024 yerel seçimleri sonrası yetkinin CHP'ye geçtiğini, ancak "yaklaşık 20 aylık geçen süreye rağmen AK Parti döneminde getirilen hizmetlerin devamı CHP tarafından sunulamadı" dedi.

Özbilen sözlerine şöyle devam etti: "Güneylilerin yıllardır beklediği devlet hastanesi, doğalgaz, sosyal konut ve gençlik merkezini ilçemize kazandıracağız".

Müjdeleri peş peşe sıraladı

Başkan Özbilen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesine atıfta bulunarak, "inşallah 2027 yılında ilçemize doğalgaz gelecek" ifadesini kullandı ve bunun ilçenin en büyük eksiği olduğunu belirtti. Önemli projeler arasında 2027'de doğalgaz, 10 yataklı, tam teşekküllü devlet hastanesi ve 94 adet sosyal konut yer alıyor.

Hastane için milletvekilleri, il başkanımız ve Nihat Bakanımızın desteğiyle önemli mesafe kat ettiklerini; Sağlık Bakanımızdan da ilçe hastanesinin sözünü aldıklarını aktaran Özbilen, birkaç işlemin tamamlanmasının ardından yatırım programına alınacağını söyledi.

Özbilen ayrıca ilçede eksikliği hissedilen Gençlik Merkezi için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti ve "Güney için ne yapsak azdır" dedi.

Güney'e değer katmak için çalışıyoruz

Özbilen, Güney'in ana geçim kaynağının çiftçilik olduğunu ve halkın %90-95'inin tarımla uğraştığını söyledi. Üretim kalemlerinin üzüm ve kekik olduğunu, "bu sene kekik baya güzel para etti ama üzümde... 2 yıldır fiyatlar stabil gidiyor, artış yok" dedi. Çözüm olarak kooperatifleşme veya Ziraat Odası öncülüğünde birleşme önerdi ve AK Parti İlçe Başkanı olarak her türlü desteği vereceğini açıkladı.

Hedefler: 2028 ve 2029

Teşkilatta son bir yılda canlılık olduğunu, üye sayısında artış sağlandığını belirten Özbilen, "Hedefimiz önce 2028 Genel Seçimlerinde Güney'de Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak birinci parti olmak ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak. Daha sonrasında ise 2029 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak bayrağımızı belediyeye dikerek, AK belediyeciliği getirmek" dedi.

AK PARTİ GÜNEY İLÇE BAŞKANI BARIŞ ÖZBİLEN, AK PARTİ’NİN 10 YILDA GÜNEY’İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ...

AK PARTİ GÜNEY İLÇE BAŞKANI BARIŞ ÖZBİLEN, AK PARTİ’NİN 10 YILDA GÜNEY’İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANCAK BU HİZMETLERİN MEVCUT YÖNETİM TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEMEDİĞİNİ SAVUNARAK, "GÜNEYLİLERİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ DEVLET HASTANESİ, DOĞALGAZ, SOSYAL KONUT VE GENÇLİK MERKEZİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ" DEDİ.

AK PARTİ GÜNEY İLÇE BAŞKANI BARIŞ ÖZBİLEN, AK PARTİ’NİN 10 YILDA GÜNEY’İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
5
Bilecik'te Örgüyle Alzheimer'a Karşı Mücadele
6
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
7
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet