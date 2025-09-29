Barrot: Avrupa'dan Rusya'ya 'Güçlü' Yaptırımlar — LNG İthalatı 2027'ye Kadar Duracak

Barrot: Avrupa'dan Rusya'ya 'Güçlü' Yaptırımlar Geliyor

Varşova Güvenlik Forumu'nda ortak açıklama — Paket, LNG yasağı ve bankacılık yaptırımlarını kapsıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonya'daki Varşova Güvenlik Forumunda, Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupalı ortakların Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Barrot, Avrupalı ortakların ABD'de Donald Trump yönetimi ile birlikte yeni bir yaptırım paketi hazırlığında olduğunu belirtti. Hazırlanan paketi 'güçlü yaptırımlar' olarak nitelendiren Barrot, paket kapsamındaki önlemleri ayrıntılı şekilde sıraladı.

Paketin önemli maddeleri arasında Ocak 2027'ye kadar Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının tamamen durdurulması, büyük Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlar ve Rusya bankacılığının hedef alınması bulunuyor.

Rusya'nın Avrupa sınırlarındaki son provokasyonları Avrupalıların cesaretini kırmadı aksine kararlılığımızı güçlendirdi. ifadesini kullanan Barrot, Avrupalı ortakların Rusya’nın provokasyonlarına karşılık vermeye 'hazır' olduğunu ve AB topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını vurguladı.

Ursula von der Leyen ise 19 Eylül'de yeni yaptırım paketine ilişkin hazırlık içinde olduklarını duyurmuş; paket içeriğinin LNG ithalat yasağı, bankalara işlem yasağı ve kriptolara yaptırımları kapsadığını bildirmişti.

Söz konusu yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oybirliği gerekiyor. AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketi uygulamaya koydu ve ticaret, finans, petrol ve kömür dahil olmak üzere enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da kapsayan geniş kapsamlı kısıtlamalar getirdi.