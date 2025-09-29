Barrot: Avrupa'dan Rusya'ya 'Güçlü' Yaptırımlar — LNG İthalatı 2027'ye Kadar Duracak

Barrot, Varşova'da Avrupalı ortakların ABD ile birlikte Rusya'ya Ocak 2027'ye kadar LNG ithalatı durdurmasını içeren yeni 'güçlü' yaptırımlar hazırlığında olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:04
Barrot: Avrupa'dan Rusya'ya 'Güçlü' Yaptırımlar — LNG İthalatı 2027'ye Kadar Duracak

Barrot: Avrupa'dan Rusya'ya 'Güçlü' Yaptırımlar Geliyor

Varşova Güvenlik Forumu'nda ortak açıklama — Paket, LNG yasağı ve bankacılık yaptırımlarını kapsıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonya'daki Varşova Güvenlik Forumunda, Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupalı ortakların Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Barrot, Avrupalı ortakların ABD'de Donald Trump yönetimi ile birlikte yeni bir yaptırım paketi hazırlığında olduğunu belirtti. Hazırlanan paketi 'güçlü yaptırımlar' olarak nitelendiren Barrot, paket kapsamındaki önlemleri ayrıntılı şekilde sıraladı.

Paketin önemli maddeleri arasında Ocak 2027'ye kadar Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının tamamen durdurulması, büyük Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlar ve Rusya bankacılığının hedef alınması bulunuyor.

Rusya'nın Avrupa sınırlarındaki son provokasyonları Avrupalıların cesaretini kırmadı aksine kararlılığımızı güçlendirdi. ifadesini kullanan Barrot, Avrupalı ortakların Rusya’nın provokasyonlarına karşılık vermeye 'hazır' olduğunu ve AB topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını vurguladı.

Ursula von der Leyen ise 19 Eylül'de yeni yaptırım paketine ilişkin hazırlık içinde olduklarını duyurmuş; paket içeriğinin LNG ithalat yasağı, bankalara işlem yasağı ve kriptolara yaptırımları kapsadığını bildirmişti.

Söz konusu yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oybirliği gerekiyor. AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 18 yaptırım paketi uygulamaya koydu ve ticaret, finans, petrol ve kömür dahil olmak üzere enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da kapsayan geniş kapsamlı kısıtlamalar getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Özel Gereksinimli Kişinin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti
2
Yozgat Çekerek'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Doğan Bekin: Fener Rum Patrikhanesine Eğitimde Ayrıcalık Verilemez
4
Muğla'dan Sumud Filosu'na Destek: "Katil İsrail'i, zalimleri, soykırımı kınıyoruz"
5
Gaziantep'te elektrikli bisiklet paniği: Lokanta önündeki müşterilere çarpma anı kamerada
6
Adana'da Bıçaklı Öldürme Davası: Sanık Mert T. Hakim Karşısında
7
Muş'ta 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesiyle Havalimanında Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı