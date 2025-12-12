Bartın'da defne toplarken kaybolan 78 yaşındaki kadın ölü bulundu — İHA görüntüleri

Bartın'da defne toplarken kaybolan 78 yaşındaki kadın ölü bulundu

O anlar İHA kameralarına yansıdı

Bartın'ın Gençali köyü'nde, defne toplamak için ormana giden 78 yaşındaki kadın kayboldu. Ailesinin 2 gün sonra yaptığı ihbar üzerine geniş çaplı arama başlatıldı.

Arama çalışmalarına 2 dron, 1 iz arama köpeği ve 92 kişilik ekip katıldı; ekipler yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama yaptı. Önce kadına ait ipi ve eşarbı bulundu.

Aramalar sonucu, kayıp kadın tam 48 saat sonra, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, çalılıkların arasında ölü olarak bulundu. O anlar saniye saniye İHA kameralarına yansıdı.

Yapılan ilk belirlemelere göre kadının defne ağacını keserken çalılık alana düştüğü ve orada yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kesin ölüm nedeni, savcılık incelemesi ve otopsi sonucunda belirlenecek.

İncelemelerin ardından Zehra Güneş’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak.

Not: Kayıp ihbarını veren ve arama çalışmalarına katılan yakınlar, bulunma sürecinde yapılan operasyonu yetkililerle birlikte yürüttü.

BARTIN'DA DEFNE TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA KAYBOLAN 78 YAŞINDAKİ KADIN EVİNE YAKLAŞIK 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU.