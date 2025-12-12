DOLAR
Bartın'da defne toplarken kaybolan 78 yaşındaki kadın ölü bulundu — İHA görüntüleri

Bartın'da defne toplamak için ormana giden 78 yaşındaki kadın, 48 saat sonra evine yaklaşık 3 km uzaklıkta ölü bulundu. İHA görüntüleri olay anını kaydetti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:22
O anlar İHA kameralarına yansıdı

Bartın'ın Gençali köyü'nde, defne toplamak için ormana giden 78 yaşındaki kadın kayboldu. Ailesinin 2 gün sonra yaptığı ihbar üzerine geniş çaplı arama başlatıldı.

Arama çalışmalarına 2 dron, 1 iz arama köpeği ve 92 kişilik ekip katıldı; ekipler yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama yaptı. Önce kadına ait ipi ve eşarbı bulundu.

Aramalar sonucu, kayıp kadın tam 48 saat sonra, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, çalılıkların arasında ölü olarak bulundu. O anlar saniye saniye İHA kameralarına yansıdı.

Yapılan ilk belirlemelere göre kadının defne ağacını keserken çalılık alana düştüğü ve orada yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kesin ölüm nedeni, savcılık incelemesi ve otopsi sonucunda belirlenecek.

İncelemelerin ardından Zehra Güneş’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak.

Not: Kayıp ihbarını veren ve arama çalışmalarına katılan yakınlar, bulunma sürecinde yapılan operasyonu yetkililerle birlikte yürüttü.

