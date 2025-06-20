Bartın'da Denizde Kirlilik İncelemesi Başlatıldı

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, denizde oluşan kirlilik ve mazot kokusu nedeniyle inceleme başlatıldığı bildirildi. Mavi bayraklı 3 kilometrelik sahil şeridine sahip özellikle bu tatil beldesinde denize giren vatandaşlar, deniz tabakasında kirlilik oluşumu ve ağır bir mazot kokusu hissedilmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililerden Harekete Geçildi

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri, sahil kesiminde derhal inceleme yaparak denizden numune aldı. Kirliliğin ve kokunun nedeninin belirlenmesi amacıyla sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemilerinin atık bırakıp bırakmadığını kontrol etmek üzere çalışmalara devam ediyor.

Bölgedeki İncelemeler Sürüyor

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Yavuz Daylak da, bölgede yapılan incelemeleri takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Denize Girmek Yasaklandı

Oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Ankara’dan ailesiyle tatile gelen Nazmi Özbey, su yüzeyinde oluşan tabakanın ve plajda ağır kokunun hakim olduğunu belirtti. Özbey, kirliliğin sağlık sorunları yaratabileceğini vurgulayarak, ailece denize girmedikleri bilgisini paylaştı.

Tatil beldesinde ikamet eden Bedirhan Erdoğan ise, atık ve koku nedeniyle denize giremediklerini ifade etti. Durumun çözülmesi için yetkililerin acil tedbirler alması bekleniyor.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde kirlilik ve mazot kokusu şikayetiyle ilgili inceleme başlatıldı.