Bartın'da Derbi Öncesi Gerilim: Fenerbahçe - Galatasaray Taraftarları Polis Müdahalesiyle Ayrıldı

Bartın'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi taraftarlar arasında gerilim yükseldi; polis müdahalesi ve meşale kaynaklı yangın paniği yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:43
Bartın'da derbi öncesi gerilim ve meşale paniği

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Bartın'da toplanan taraftar grupları, tezahüratlar ve meşale gösterileriyle kentin sokaklarını hareketlendirdi. Güvenlik güçleri, iki grubun tehlikeli yakınlaşmasını önlemek için araya girdi.

Toplanma ve yürüyüş

Maçı izlemek isteyen taraftarlar, Yukarıçarşı Havuzbaşı'nda Fenerbahçe, Cumhuriyet Meydanı'nda ise Galatasaray taraftarları olarak toplandı. Tezahüratlar ve yakılan meşaleler eşliğinde kafelere doğru yürüyüşe geçen grupların yolu Hamam Sokağı girişinde kesişti.

Polis ekipleri, iki grup arasındaki olası çatışmayı önlemek için güvenlik tedbiri aldı. Taraftarlar arasında mesafe zaman zaman azalarak yaklaşık 50 metreye kadar indi; bu sırada Galatasaray taraftarları bölgeden geçerken havai fişeklerle görsel bir şov gerçekleştirdi. O anlarda iki grup arasında kalan bir halk otobüsünün görüntüleri dikkat çekti.

Bankada yangın paniği

Hamam Sokağı üzerindeki bir bankada yaşanan duman ve alev ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini bölgeye sevk etti. Ekiplerin müdahalesinde, bankanın balkonunda sönmüş bir meşale bulundu. Yapılan incelemede, dumanın meşaleden kaynaklandığı ve bankanın içinde veya çevresinde herhangi bir yangın emaresine rastlanmadığı tespit edildi. Ekipler, gerekli kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.

