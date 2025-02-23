Bartın'da Eğitime Kar Engeli: Yarın Okullar Tatil

Bartın'da Eğitime Kar Engeli

Bartın'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayanarak il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklendiği ifade edildi.

Eğitim Kurumlarında Tatil

Bu çerçevede, il genelindeki tüm özel ve resmi eğitim kurumları (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler, halk eğitim, özel öğretim kurumları, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) yarın tatil edilmiştir.

İdari İzin Uygulaması

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda, hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirmelerin yapılacağı ve tedbirlerin alınacağı bildirildi.