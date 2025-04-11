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Bartın'da Ev Yangınında 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki Zeynep Damar hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 14:24
Bartın'da Ev Yangınında 70 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bartın'da Trajik Yangın

Bartın'ın merkezine bağlı Çiftlik köyü Demirciler Mahallesi'nde, 70 yaşındaki Zeynep Damar'ın yaşadığı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Yangın ihbarının yapılması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik yoğun çalışması sonucunda söndürüldü.

Sağlık Ekiplerinin Tespitleri

Evde gerçekleştiren sağlık personelinin incelemeleri sonucunda Zeynep Damar'ın yalnız yaşadığı belirtilerek, hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kadının cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Bartın'da müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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