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Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

Bartın Irmağı'na giren yunusun arama çalışmaları sürüyor, ekipler 12 kilometrelik alanda yoğun çaba gösteriyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:03
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

Bartın'da, Bartın Irmağı'na giren bir yunus için arama çalışmaları devam ediyor. Tatlı suyun tehdit oluşturduğu bu yunusun, denize ulaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sırasında gözden kaybolduğu belirtildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düne göre Çağlayan mevkisi'nde yunusun denize ulaştırılması için çaba sarf ediyordu. Ancak yunusun gözden kaybolması üzerine ekipler, Tersane, Kanlıırmak, Asma Caddesi ve Orduyeri Mahallesi gibi ırmağın geçtiği bölgelerde kıyı arama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 12 kilometrelik bir alan boyunca Boğaz mevkisine kadar ilerleyen ekipler, yunusa henüz rastlayamadı. Daha önce Çağlayan bölgesinde yunusu gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi sonucu bu arama çalışmaları başlatılmıştı.

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Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

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