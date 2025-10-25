Bartın'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı

Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Bartın—Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kazada söz konusu servis aracını yönetmekte olan Birol E. (52) idaresindeki 74 AAV 314 plakalı araç, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkararak sağlık personeline teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Fatma Demircan (49)'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma, ulaşım ve bölgedeki durum

Kaza yerine gelen yakınlar sinir krizi geçirdi. Bölgede ulaşım, ekiplerin çalışmaları sürerken tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal bulundu; yetkililerden bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

