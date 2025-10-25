Bartın'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı

Bartın-Karabük yolunda devrilen işçi servisinde 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 09:17
Bartın'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı

Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Bartın—Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kazada söz konusu servis aracını yönetmekte olan Birol E. (52) idaresindeki 74 AAV 314 plakalı araç, Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerlerden çıkararak sağlık personeline teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Fatma Demircan (49)'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma, ulaşım ve bölgedeki durum

Kaza yerine gelen yakınlar sinir krizi geçirdi. Bölgede ulaşım, ekiplerin çalışmaları sürerken tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal bulundu; yetkililerden bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Bartın'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
2
Adana'da düğün salonunda çalışanına dolandırıcılık suçlaması
3
İstanbul'da Sağanak: Bayrampaşa Ulaştırma Kavşağı Trafiğe Kapandı
4
Fatih'te Sağanak: Adnan Menderes Bulvarı'nda 3 Metrelik Çökme, Taksi Devrildi
5
Yenimahalle'de oto tamir dükkanında yangın söndürüldü
6
Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model
7
Tekirdağ Saray'da Sonbahar Renkleri: Kanara Kanyonu'nda Görsel Şölen

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?