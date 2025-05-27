Bartın'da Karaca Yavrusu Annesiyle Yeniden Buluştu

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda annesiyle kavuştu.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Bartın DKMP Müdürlüğü'ne ormanda tek başına kalan bir karaca yavrusu hakkında ihbar yapıldı. İhbar üzerine, ekipler hızlıca bölgeye intikal ederek durumu incelemeye aldı. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve annesi ile buluşturulmak üzere alındığı noktaya bırakıldı.

Yavrunun doğaya salınmasının ardından ekipler, annesinin gelip gelmediğini takip edebilmek adına saklandığı alanın çevresine iki fotokapan kurdu. Aynı gün akşam saatlerinde fotokapanlarda tespit edilen görüntülerde, anne karacanın yavrusu ile buluştuğu ortaya çıktı.

Yaban Hayvanları Yavrularına Dokunulmaması Gerekli

Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, özellikle üreme dönemindeki yaban hayvanlarının yavrularına müdahale edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çokçetin, ekiplerin kırsal alanlarda yaşayan vatandaşları bilgilendirerek neden yavrulara dokunulmaması gerektiğini anlattığını belirtti.

"Doğada yalnız görülen her yavru yaban hayvanı, her zaman yardıma muhtaç olmuyor. Özellikle karacalar, anneleri beslenirken yavrularını güvende bırakıp uzaklaşabiliyor. Bu süreçte yavrular hareketsiz kalıp annelerini bekliyorlar. Vatandaşlarımız, iyi niyetle yavruları alıp bize getiriyor; ancak yavru yaban hayvanları ile karşılaşıldığında, eğer açıkça yaralı veya ciddi bir yardıma muhtaç değilse yerinden alınmamalı ve sessizce uzaklaşarak gözlem yapılmalıdır. Gerekli durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden DKMP'ye haber verilmelidir."

Çokçetin, iyi niyetli müdahalelerin doğal dengeyi etkileyebileceğine dikkat çekerek, bu durumun önüne geçebilmek için kırsal alanda afişler asarak, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ve yöre halkını bilgilendirerek farkındalık artırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, annesine kavuştu.

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, annesine kavuştu.