DOLAR
38,98 0,1%
EURO
44,25 0,43%
ALTIN
4.141,01 1,08%
BITCOIN
4.269.627,65 -0,03%

Bartın'da Karaca Yavrusu Annesiyle Yeniden Buluştu

Bartın'da bakıma muhtaç karaca yavrusu, DKMP ekipleri sayesinde annesiyle buluştu. Yaban hayvanlarının yavrularına dokunulmaması uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:36
Bartın'da Karaca Yavrusu Annesiyle Yeniden Buluştu

Bartın'da Karaca Yavrusu Annesiyle Yeniden Buluştu

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda annesiyle kavuştu.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Bartın DKMP Müdürlüğü'ne ormanda tek başına kalan bir karaca yavrusu hakkında ihbar yapıldı. İhbar üzerine, ekipler hızlıca bölgeye intikal ederek durumu incelemeye aldı. Yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve annesi ile buluşturulmak üzere alındığı noktaya bırakıldı.

Yavrunun doğaya salınmasının ardından ekipler, annesinin gelip gelmediğini takip edebilmek adına saklandığı alanın çevresine iki fotokapan kurdu. Aynı gün akşam saatlerinde fotokapanlarda tespit edilen görüntülerde, anne karacanın yavrusu ile buluştuğu ortaya çıktı.

Yaban Hayvanları Yavrularına Dokunulmaması Gerekli

Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, özellikle üreme dönemindeki yaban hayvanlarının yavrularına müdahale edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çokçetin, ekiplerin kırsal alanlarda yaşayan vatandaşları bilgilendirerek neden yavrulara dokunulmaması gerektiğini anlattığını belirtti.

"Doğada yalnız görülen her yavru yaban hayvanı, her zaman yardıma muhtaç olmuyor. Özellikle karacalar, anneleri beslenirken yavrularını güvende bırakıp uzaklaşabiliyor. Bu süreçte yavrular hareketsiz kalıp annelerini bekliyorlar. Vatandaşlarımız, iyi niyetle yavruları alıp bize getiriyor; ancak yavru yaban hayvanları ile karşılaşıldığında, eğer açıkça yaralı veya ciddi bir yardıma muhtaç değilse yerinden alınmamalı ve sessizce uzaklaşarak gözlem yapılmalıdır. Gerekli durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden DKMP'ye haber verilmelidir."

Çokçetin, iyi niyetli müdahalelerin doğal dengeyi etkileyebileceğine dikkat çekerek, bu durumun önüne geçebilmek için kırsal alanda afişler asarak, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ve yöre halkını bilgilendirerek farkındalık artırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı...

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, annesine kavuştu.

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı...

Bartın'da ormanlık alanda bakıma muhtaç halde bulunan karaca yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, annesine kavuştu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Karaca Yavrusu Annesiyle Yeniden Buluştu
2
Pekin'de Türk Kahvaltısı Şöleni
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'deki Hac Hizmetlerini İnceledi
4
Trabzon'daki Uçak Kazasında 62 İspanyol Asker Anıldı
5
TİKA'dan Azerbaycanlı Öğrencilere Yeşil Dönüşüm Eğitimi
6
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Zanlı Gözaltında
7
Başkent'te 'Sözle Yaşayan Miras' Şenliği Düzenlendi

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!