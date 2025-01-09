Bartın'da Kurye, Çarpan Sürücüye Kask Fırlattı: Anlar Güvenlik Kamerasında

Bartın'da bir otomobilin motosikletli kuryeye çarpması sonrası yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:32
Bartın'da Kurye, Çarpan Sürücüye Kask Fırlattı: Anlar Güvenlik Kamerasında

Bartın'da Olayda Şoke Eden Anlar

Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak'ta, motosikletli bir kurye ve bir otomobil sürücüsü arasında ilginç bir çatışma yaşandı. Olay, otomobilin kurye motosikletine çarptığı anda başladı.

Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Otomobilin sürücüsü, kasise geldiği sırada fren yapan motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten inen kurye, başındaki kaskı çıkararak otomobile fırlattı. Hemen ardından aracın açık camından sürücüyü yumrukladı.

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmekte gecikmedi. Olayın büyümesini önlemek için otomobilin sürücüsü aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Kurye ise motosikletine binerek, sürücünün peşine düştü.

Yaşanan bu olay, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın arka planı ve sürücünün kimliği merak konusu oldu.

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