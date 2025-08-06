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Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bartın'da dört ayrı noktada çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Ekipler alevlerle mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 20:09
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bartın'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Bartın'ın merkez ilçesine bağlı Kayadibiçavuş köyü Asarlık mevkisinde ormanlık alanda dört ayrı noktada yangın çıkmış durumda. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

İtfaiye ve Yangın Söndürme Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın durumunun bildirilmesinin ardından Bartın ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz bölgeye yönlendirildi. Ancak alevlerle mücadelenin zorluğu, arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle daha da arttı.

Hava Destekli Yangın Söndürme Operasyonu

Bu zorlu mücadelede destek sağlamak amacıyla bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi. Yangının söndürme çalışmalarına köy halkı da tankerlerle su taşıyarak eşlik ediyor.

Vali Arslan İncelemelerde Bulundu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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