Bartın'da Park Halindeki Otomobil Aniden Alev Aldı — Sürücü Son Anda Kurtuldu

Bartın'da park halindeki 67 ABK 420 plakalı otomobil çalıştırılırken alev aldı; sürücü Muharrem Bozkurt son anda kurtuldu, mahalleli kovalarla müdahale etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 21:46
Olayın Detayları

Bartın Tuna Mahallesi Halatçıyaması Sokak’ta park halindeki 67 ABK 420 plakalı aracını çalıştıran Muharrem Bozkurt beklenmedik bir patlama ile karşılaştı. Bozkurt, aracını hemen stop ettirerek kapıyı açıp dışarı çıktı ve canını kurtardı.

Aracın içinde çıkan alevler ve yoğun duman kısa sürede etrafı kapladı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak yolu trafiğe kapattı.

Komşular, yangını söndürmek için evlerden kovalarla su taşıdı; daha sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü. Olayda araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Muharrem Bozkurt olayla ilgili, "Yangın nasıl çıktı ben de anlamadım. Aracı çalıştırdım. Bir anda patlama meydana geldi. Hemen aracı stop ettirdim. Kapıyı açıp dışarı çıktım" diye konuştu.

Yetkililer ve görgü tanıkları, aracın yakıt bağlantılarındaki sıkıntı nedeniyle birkaç gün içinde 2 kez tamire gittiği ve olaydan sadece birkaç saat önce tamirden geldiğinin öğrenildiğini bildirdi. Yangının elektrik tesisatından veya yakıt bağlantılarındaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

