Bartın'da Sahte Rapor Operasyonunda 17 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu

Bartın'da gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda, sahte rapor düzenledikleri iddia edilen 17 zanlı adliyeye sevk edildi. 28 Ocak tarihinde Bartın merkez ve Amasra ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişiler, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklu yargılanacak.

Soruşturma Detayları

Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerde nüfuz sahibi olduğu izlenimi yaratarak usulsüz sağlık raporları düzenleme, sahte sağlık raporları edinerek ÖTV indirimlerinden faydalanma ve işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağlama iddialarını içeriyor.

Gözaltına alınan 17 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları ile karşı karşıya. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, şu anda adliyede savcılık sorgusu için bekliyor.