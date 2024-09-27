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Bartın'da Temizlik Aracına Çarpan Sürücü Ağır Yaralandı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında temizlik aracına çarpan sürücü ağır yaralandı. Olayın detayları ve sağlık durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:57
Bartın'da Temizlik Aracına Çarpan Sürücü Ağır Yaralandı

Bartın'da Ciddi Bir Trafik Kazası

Bartın'da, terminal istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen bir otomobil, temizlik aracına çarparak kaza yaptı. Olay, Geçen Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Detayları

74 AZ 396 plakalı aracı kullanan Mehmet K., Karayolları'na ait 06 DIE 907 plakalı temizlik aracına, sürücüsü Ali E.'nin kontrolü altında olduğu sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı. Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Yaşanan kazanın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık personeli, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırarak gerekli tedaviye başladı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün sağlık durumu kritik durumda devam ediyor.

Yolda Ulaşım Kontrol Altında

Trafik ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak, kazanın meydana geldiği yolda kontrollü ulaşım sağladı. Olay sonrası trafik akışı, gerekli müdahalelerin ardından normale dönme sürecine girdi.

Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde...

Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde...

Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde...

Bartın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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