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Bartın'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Bartın'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 09:37
Bartın'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Bartın'da Talihsiz Kaza

Bartın'da gerçekleşen bir trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Mesut Y, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Bartın'dan Karabük yönüne giden Mehmet D. tarafından kullanılan 67 VA 138 plakalı otomobilin, Yenihan mevkisinde Mesut Y'ye çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma gönderildi.

Yapılan Müdahale Sonrası Durum

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mesut Y'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından sürücü Mehmet D. gözaltına alındı. Olay nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan Bartın-Karabük yolu, temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden açıldı.

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık...

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık...

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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