Kayseri Talas'ta 8. Kattan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde 8. kattan düşen C.C. olay yerinde hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:07
Kayseri Talas'ta 8. Kattan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

Kayseri Talas'ta 8. Kattan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda C.C. hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. 8'inci katta ikamet ettiği evin penceresinden düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Canik’te Ulaşım Atağı: Başkan İbrahim Sandıkçı Yol Yatırımlarını Sürdürüyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi