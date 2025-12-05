Kayseri Talas'ta 8. Kattan Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi

Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda C.C. hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.C. 8'inci katta ikamet ettiği evin penceresinden düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından C.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'NİN TALAS İLÇESİNDE 8. KATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ.