Patnos'ta Gençlik Merkezi'nde Sinema Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Patnos Spor ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sinema buluşması, çocuklar ve annelerin yoğun katılımıyla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:19
Patnos'ta Gençlik Merkezi'nde Sinema Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Patnos'ta Gençlik Merkezi'nde Sinema Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Patnos Spor ve Gençlik Merkezi sıcak bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Spor ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen sinema buluşması, yoğun katılım ve sıcak bir atmosferle gerçekleştirildi.

Merkezdeki salonda gösterilen film, çocuklara keyifli anlar yaşatırken, etkinliğe katılan anneler de sergilenen sahnelere kahkahalarıyla eşlik etti. Oluşan samimi ortam, merkezin bölgedeki toplumsal birlikteliğe sağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Fatih Alparslan, merkezin yalnızca bir yapı olmadığını vurgulayarak, “Burası dostluğun, paylaşmanın ve birlikte eğlenmenin adresi haline geldi” dedi.

PATNOS GENÇLİK MERKEZİNDE SİNEMA ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

PATNOS GENÇLİK MERKEZİNDE SİNEMA ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRDÜ

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?