Patnos'ta Gençlik Merkezi'nde Sinema Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Patnos Spor ve Gençlik Merkezi sıcak bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Spor ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen sinema buluşması, yoğun katılım ve sıcak bir atmosferle gerçekleştirildi.

Merkezdeki salonda gösterilen film, çocuklara keyifli anlar yaşatırken, etkinliğe katılan anneler de sergilenen sahnelere kahkahalarıyla eşlik etti. Oluşan samimi ortam, merkezin bölgedeki toplumsal birlikteliğe sağladığı katkıyı bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Fatih Alparslan, merkezin yalnızca bir yapı olmadığını vurgulayarak, “Burası dostluğun, paylaşmanın ve birlikte eğlenmenin adresi haline geldi” dedi.

