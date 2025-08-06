Bartın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın merkez ilçesine bağlı Kayadibiçavuş köyü Asarlık mevkisinde dört ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Bartın ve çevre illerden birçok itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Zorlu arazi şartları ve rüzgarın etkisi nedeniyle yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Köy halkı, yangınla mücadeleye destek vermek amacıyla tankerlerle su taşıdı. Ayrıca, köy sakinlerinin yangının evlerine ulaşma ihtimaline karşı bahçelerini ve çimenlik alanları suladıkları gözlemlendi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.