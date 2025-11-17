Bartın'ın Duayen Gazetecisi Hikmet Sönmez Evinde Ölü Bulundu

Hikmet Sönmez, Bartın Barış Gazetesi'nin sahibi, Orduyeri Mahallesi 678. sokak Şirinyuva Sitesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Soruşturma ve inceleme

Yakınları tarafından evde cansız halde bulunan 84 yaşındaki Sönmez için adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ön incelemede, Sönmez'in ayağındaki varisin kanaması sonucu düştüğü ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kişisel bilgiler ve cenaze

Evli ve 2 çocuk babası olan Hikmet Sönmez'in cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cenazenin yarın Zonguldak Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

