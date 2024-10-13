DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.145.903,79 0,62%

Bartın Irmağı'nda Su Köpürmesi Üzerine İnceleme Başlatıldı

Bartın Irmağı'ndaki su köpürmesine yönelik incelemeler sürüyor. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:22
Bartın Irmağı'nda Su Köpürmesi Üzerine İnceleme Başlatıldı

Bartın Irmağı'nda Köpük Sorunu

Bartın Irmağı'nın belirli bir kısmında suyun köpürmesiyle ilgili olarak inceleme çalışmaları başladı. Özellikle Çağlayan mevkisi'nde meydana gelen köpükler, yağışların ardından ortaya çıkmış durumda.

Vatandaşlardan Uyarı

Yerli halk, ırmakta gözlemlenen bu durumu yetkililere ileterek yardım talep etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köpüklerin oluştuğu bölgeden su örnekleri aldı ve gerekli analizler için hazırlıklara başladı.

Muhtarın Açıklamaları

Orduyeri Mahallesi muhtarı İrfan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ırmaktaki kirlenmenin sebeplerinin incelendiğini belirterek, "Bu durum bizi derinden üzüyor. Irmağımızda ayrıca zaman zaman siyah kıvamda lösyonlar da gözlemleniyor. Bu kirliliğin balık ölümlerine yol açtığını biliyoruz. Umuyorum ki kirliliğe sebep olan tesis tespit edilir ve gerekli yaptırımlar hayata geçirilir." şeklinde konuştu.

Dronla İnceleme Yapıldı

Irmağın köpürdüğü bölgeler, drone ile görüntülenerek durum daha detaylı bir şekilde analiz edildi. Yetkililerin alacağı önlemler ise merakla bekleniyor.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Dışişleri Bakanı'ndan ABD'nin İsrail Politikasına Tepki
2
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 16. Günde Devam Ediyor
3
Vance, 'Çocuksuz Kadın' Açıklamalarıyla İlgili Durdu
4
Beypazarı'nda Tefecilik ve Silah Ticareti İle İlgili 10 Tutuklama
5
Batı Trakya Türkleri'nden Atanmış Müftülere Tepki
6
Bartın Irmağı'nda Su Köpürmesi Üzerine İnceleme Başlatıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi