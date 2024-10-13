Bartın Irmağı'nda Su Köpürmesi Üzerine İnceleme Başlatıldı

Bartın Irmağı'nda Köpük Sorunu

Bartın Irmağı'nın belirli bir kısmında suyun köpürmesiyle ilgili olarak inceleme çalışmaları başladı. Özellikle Çağlayan mevkisi'nde meydana gelen köpükler, yağışların ardından ortaya çıkmış durumda.

Vatandaşlardan Uyarı

Yerli halk, ırmakta gözlemlenen bu durumu yetkililere ileterek yardım talep etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köpüklerin oluştuğu bölgeden su örnekleri aldı ve gerekli analizler için hazırlıklara başladı.

Muhtarın Açıklamaları

Orduyeri Mahallesi muhtarı İrfan Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ırmaktaki kirlenmenin sebeplerinin incelendiğini belirterek, "Bu durum bizi derinden üzüyor. Irmağımızda ayrıca zaman zaman siyah kıvamda lösyonlar da gözlemleniyor. Bu kirliliğin balık ölümlerine yol açtığını biliyoruz. Umuyorum ki kirliliğe sebep olan tesis tespit edilir ve gerekli yaptırımlar hayata geçirilir." şeklinde konuştu.

Dronla İnceleme Yapıldı

Irmağın köpürdüğü bölgeler, drone ile görüntülenerek durum daha detaylı bir şekilde analiz edildi. Yetkililerin alacağı önlemler ise merakla bekleniyor.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.