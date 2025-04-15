Bartın Irmağı'ndan Taşan Çamurlu Su Denizi Kahverengiye Dönüştürdü

Bartın Irmağı'ndan Çamurlu Su Karadeniz'le Buluştu

Karadeniz'in önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, son dönemde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar, Bartın Irmağı'ndan çamurlu suyun akmasına neden oldu.

Boğaz mevkiisinden başlayarak Karadeniz'e ulaşan bu çamurlu su, kıyı şeridinde denizin renginin kahverengiye dönüşmesine yol açtı. Bu durum, özellikle İnkumu Plajı ve çevresinde büyük bir kirlilik oluşmasına sebep oldu.

Yerel yetkililer, bu doğal olayı gözlemleyerek, deniz ve kıyı temizliği için gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengi oldu.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve eriyen kar sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengi oldu.