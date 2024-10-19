Bartın Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Asansör İddiaları Aydınlatıldı

Bartın Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Asansör Olayı Açıklığa Kavuşturuldu

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), Bartın Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düştüğü yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Asansör Olayının Gerçek Sebepleri

KYGM, çeşitli haber kaynakları ve sosyal medya platformlarında yer alan asansör kazasıyla ilgili bilgilerdeki yanlış anlamaları düzeltmek amacıyla açıklama yaptı. Kurum, yaptığı paylaşımda, "Söz konusu olayda sigorta atması sebebiyle asansör katlar arasında kalmış olup, öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.

Öğrenci Sağlığı Raporu

Açıklamada, asansör olayında herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği vurgulandı. Durumdan etkilenen bir öğrencinin panik atak geçirdiği belirtilerek, tedavi amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildiği bildirildi.