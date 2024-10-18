Bartın OSB'deki Fabrika Parlaması: 10 İşçi Hafif Yaralandı

Bartın'da Fabrikada Parlama Olayı

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana gelen bir parlama sonucu 10 işçi hafif yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, fabrikanın üretim tesisinde bulunan ark ocağında, henüz belirlemeyen bir sebepten ötürü gerçekleşti. Parlamanın ardından, olay yerine hemen sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı İşçilerin Durumu

Yaralanan işçiler, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada gerekli tedavileri yapıldı. Tedavi süreçleri tamamlanan 10 işçi, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

Olayın ardından fabrikanın çalışma düzeni ve güvenlik önlemleri hakkında yapılacak incelemeler gündemde. İşçilerin sağlık durumları iyi olduğu için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.