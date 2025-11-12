BARÜTEK Kuruluyor: Bartın'da Teknoloji ve Girişimcilik Altyapısı Güçleniyor

BARÜTEK'in kuruluşu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı; Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde teknoloji ve girişimcilik altyapısı güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:47
BARÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetimi için BARÜTEK onaylandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin yönetim ve işletmesinden sorumlu olacak Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Ar-Ge Anonim Şirketi (BARÜTEK) kurulmasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun bulundu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Resmî Gazete’de yayımlanarak Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ağdacı Yerleşkesinde belirlenen Bartın Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin faaliyete geçmesi için yeni bir adım daha atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca BARÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetilmesinden ve işletilmesinden sorumlu olacak BARÜTEK’in kuruluşu uygun bulundu.

BARÜTEK, bölgesel kalkınmaya katkı sunacak

BARÜTEK ile üniversite-sanayi iş birliği daha ileriye taşınarak girişimcilerin yeni projeler üretmesine imkân tanınacak. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla modern ve donanımlı bir altyapıyla araştırma-geliştirme, girişimcilik, bilgi ve teknoloji faaliyetleri gerçekleştirilecek. Böylece yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarılırken Bartın’ın teknoloji odaklı sürdürülebilir kalkınma hedefleri desteklenecek.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın değerlendirmesi

"Bu önemli gelişme Üniversitemizin bilgiyi ürüne dönüştüren, bölgesine ve ülkesine değer katan bir yükseköğretim kurumu olma vizyonunu güçlendirecektir. BARÜTEK aracılığıyla Üniversitemizin bilgi birikimi, araştırma altyapısı ve yenilikçi çalışmaları sanayiyle daha etkin bir biçimde buluşacak. İlimizin ve bölgemizin girişimcilik ekosistemi güçlenecek. Bu düşüncelerle süreçteki desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

BARÜTEK’in kuruluşu, Bartın ve çevresinde teknoloji, Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan somut bir adım olarak öne çıkıyor.

