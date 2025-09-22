Barzani-Mendelavi Erbil Görüşmesi: Erbil-Bağdat İlişkileri ve Kasım Seçimleri

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Muhsin Mendelavi başkanlığındaki heyeti Erbil'de kabul ederek Erbil-Bağdat sorunları, mali haklar ve Kasım'daki parlamento seçimlerini görüştü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:20
Barzani-Mendelavi Erbil Görüşmesi: Erbil-Bağdat İlişkileri ve Kasım Seçimleri

Barzani, Mendelavi başkanlığındaki heyeti Erbil'de karşıladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelavi liderliğindeki heyetle Erbil'de bir araya geldi. Toplantıda Erbil ile Bağdat arasındaki süregelen sorunların çözümü ve yaklaşan parlamento seçimleri öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Görüşmenin ana gündemi

Yerel basına yansıyan bilgilere göre görüşmede Irak'taki genel durum, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve seçim hazırlıkları detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca taraflar, sorunların anayasal çerçevede çözülmesinin önemine vurgu yaptı. Görüşmeye, Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahevan Abdullah da katıldı.

Seçim hazırlıkları ve istikrar vurgusu

Taraflar, Kasım ayında yapılacak Irak parlamento seçimlerine hazırlıkların ele alındığını belirtti. Demokratik sürecin sağlıklı işlemesi ve seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesinin ülkenin barış ve istikrarı açısından hayati olduğu ifade edildi.

Mali haklar ve ortak çabalara destek

IKBY Başkanı Barzani, mali haklar ile maaş ödemeleri konularında Erbil ile Bağdat arasındaki ortak çabalara tam destek verdiğini ve bu amaçla çalışan tüm taraflara teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
Duran'dan Erdoğan-Netanyahu kıyaslamasına sert tepki
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
Ümit Özdağ Gaziantep İl Başkanlığını Açtı: Zafer Partisi Yükselişte
6
20. Uluslararası Adli Tıp Günleri: İnsan Hakları ve Bilirkişilik Masaya Yatırıldı
7
Alanya'da Orman Yangını Havadan Görüntülendi: 1350 Hektar Etkilendi

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta