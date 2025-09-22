Barzani-Mendelavi Erbil Görüşmesi: Erbil-Bağdat İlişkileri ve Kasım Seçimleri

Barzani, Mendelavi başkanlığındaki heyeti Erbil'de karşıladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelavi liderliğindeki heyetle Erbil'de bir araya geldi. Toplantıda Erbil ile Bağdat arasındaki süregelen sorunların çözümü ve yaklaşan parlamento seçimleri öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Görüşmenin ana gündemi

Yerel basına yansıyan bilgilere göre görüşmede Irak'taki genel durum, iki taraf arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve seçim hazırlıkları detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıda ayrıca taraflar, sorunların anayasal çerçevede çözülmesinin önemine vurgu yaptı. Görüşmeye, Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahevan Abdullah da katıldı.

Seçim hazırlıkları ve istikrar vurgusu

Taraflar, Kasım ayında yapılacak Irak parlamento seçimlerine hazırlıkların ele alındığını belirtti. Demokratik sürecin sağlıklı işlemesi ve seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesinin ülkenin barış ve istikrarı açısından hayati olduğu ifade edildi.

Mali haklar ve ortak çabalara destek

IKBY Başkanı Barzani, mali haklar ile maaş ödemeleri konularında Erbil ile Bağdat arasındaki ortak çabalara tam destek verdiğini ve bu amaçla çalışan tüm taraflara teşekkür etti.